На юге Силы ПВО уничтожили пять российских разведывательных дронов

Украинские военные продолжают уничтожать "птичек" страны-агрессора. В течение дня 8 июля Воздушные силы сбили 5 российских беспилотников только на юге Украины.

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Об этом сообщили Воздушные Силы ВС Украины. В частности, были сбиты три ударных БПЛА ZALA.

"В течение дня 8 июля 2024 года противовоздушной обороной юга Украины уничтожены пять разведывательных беспилотников: три ZALA, один Supercam и один "Орлан-10", – говорится в сообщении.

Напомним, украинские десантники 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВС Украины уничтожили российских оккупантов, пытавшихся прорвать оборону на Торецком направлении. Один танковый экипаж разбил спрятавшуюся в доме штурмовую группу ЧИК "Ветераны", мгновенно ликвидировав 10 захватчиков.

Согласно официальной статистике Генерального штаба Вооруженных сил, 7 июля наши военнослужащие ликвидировали и ранили около 1200 российских захватчиков. Также они уничтожили 174 единиц военной техники и вооружения РФ.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, с начала полномасштабного вторжения в Украину потери личного состава страны-агрессора России могут превышать 720 тысяч человек, считают The Economist. Еще сотни тысяч оккупантов могли получить тяжелые ранения, не позволяющие вернуться в строй.

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