РФ могла потерять в Украине до 728 000 солдат – The Economist

С начала полномасштабного вторжения в Украину потери личного состава страны-агрессора России могут превышать 720 тыс. человек. Еще сотни тысяч оккупантов могли получить тяжелые ранения, не позволяющие вернутся в строй.

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Наиболее заметные всплески российских потерь были во время украинского контрнаступления летом 2023 года и после боев за Авдеевку и Часов Яр. Об этом сообщает The Economist.

Стоит отметить, что данные не включают украинцев, завербованных Россией с оккупированных территорий. Также в этой цифре не учтены оккупанты, которые были тяжело ранены и не могут вернуться в бой.

В СМИ отметили, что расчеты основаны на документах из американского министерства обороны. Эти данные позволяют предположить, что потери российской армии к середине июня 2024 могли составить от 462 000 до 728 000 человек. Такие потери РФ оказывают существенное влияние на демографию страны-агрессора.

Наибольшие потери были среди людей в возрасте от 35 до 39 лет, 27 тыс. из которых, по оценкам, были убиты в период с февраля 2022 года по июнь 2024 года. Но в процентном отношении к мужскому населению России потери среди людей в возрасте от 45 до 49 лет были самыми большими. Последние оценки показывают, что примерно 2% всех россиян мужского пола в возрасте от 20 до 50 лет могли быть убиты или тяжело ранены на войне в Украине.

Примечательно, что потери России в Украине с 2022 года затмевают число жертв всех ее войн со времен Второй мировой войны вместе взятых. Тем не менее, западные официальные лица и аналитики предполагают, что тяжелые потери вряд ли вызовут проблемы с живой силой в РФ в краткосрочной и среднесрочной перспективе. В частности, американские официальные лица подсчитали, что Россия способна набирать от 25 до 30 тыс. солдат в месяц.

Напомним, российские власти вынуждают мигрантов идти на войну против Украины в рядах армии РФ. Из около 30 тысяч иностранцев, недавно получивших российские паспорта и не вставших на военный учет, в зону боевых действий Москва отправила уже треть.

Как сообщал OBOZ.UA, российские пропагандисты жалуются, что мобилизованные военнослужащие проходят недостаточную подготовку перед отправкой на войну в Украину. Некоторых захватчиков готовят менее 14 дней.

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