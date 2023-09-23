На юге Украины объявлена воздушная тревога: есть угроза применения ракет

В ночь на субботу, 23 сентября, на юге Украины объявили воздушную тревогу. Она связана с угрозой применения врагом ракетного вооружения.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ. Тревога объявлена в Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

"Внимание! Группа ракет двигается в направлении Одесщины! Срочно в укрытия!" – предупредили военные.

По данным мониторинговых каналов, предварительно, были применены крылатые ракеты "Оникс".

Вскоре военные сообщили об отбое угрозы.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупационные войска к вечеру 21 сентября атаковали Одесскую область сверхзвуковыми противокорабельными ракетами "Оникс". В результате очередного террористического акта поврежден объект рекреационной инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе.

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