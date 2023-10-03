На юго-востоке Украины объявлена воздушная тревога: есть угроза ударных БПЛА
В ночь на вторник, 3 октября, в южных областях Украины объявили воздушную тревогу. Она связана с угрозой ударных БПЛА, запущенных оккупантами.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ. Сейчас есть угроза дронов-камикадзе для Херсонской и Николаевской областей.
Позже угроза распространилась на Кривой Рог и Криворожскую территориальную громаду.
Из-за угрозы БПЛА тревогу объявили на Днепропетровщине, а в Донецкой области – угроза применения баллистического вооружения.
Как сообщал OBOZREVATEL, Силы обороны Украины ночью 2 октября отразили массированную атаку России, которую та осушествила дронами-камикадзе типа Shahed. В небе были уничтожены четыре вражеских цели, в том числе на Днепропетровщине.
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