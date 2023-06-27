На юге враг сосредоточил усилия на сдерживании контрнаступления ВСУ и несет большие потери – Генштаб

Российские оккупанты сосредотачивают свои усилия, чтобы сдержать контрнаступление ВСУ. Однако, попытки захватчиков заканчиваются крахом – они несут большие потери.

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Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба. Российские войска систематически обстреливают прифронтовые населенные пункты.

"В Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Враг нанес авиационные удары в районах Орехова и Новоданиловки Запорожской области", – говорится в сообщении.

Так, по данным Генштаба, россияне совершили артиллерийские обстрелы более 40 населенных пунктов.

"Пострадали Новодаровка, Ольговское, Полтавка, Малиновка, Волшебное, Малая Токмачка, Преображенка, Орехов, Павловка Запорожской области; Золотая Балка, Дудчаны, Качкаровка, Веселое, Антоновка, Херсон, Белозерка, Днепровское, Кизомис Херсонской области и Очаков Николаевской области", – пишут в Генштабе.

Однако, российские оккупационные войска ежедневно несут потери. Так, в здание детского сада, переоборудованного под полевой госпиталь захватчиков, которое находится в Новомихайловке Херсонской области, было доставлено около 50 раненых оккупантов.

Также противник продолжает переоборудовать гражданские учебные заведения на временно захваченных территориях Украины под медицинские учреждения. Так, общеобразовательную школу населенного пункта Розовка Запорожской области, оккупанты превратили в еще один военный госпиталь.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская террористическая армия несет огромные человеческие потери на Запорожском направлении. Однако трупы своих солдат страна-агрессор не отправляет обратно домой, а пытается закопать в братских могилах.

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