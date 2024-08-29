На юге за два дня уничтожили и повредили три крупных ЗРК войск РФ

Силы обороны продолжают успешно атаковать ценную технику противника. В этот раз украинские защитники на юге за два дня уничтожили или повредили три больших ЗРК врага.

Видео дня

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховой. Он добавил, что за двое суток украинские защитники уничтожили или повредили сразу три больших зенитно-ракетных комплекса противника – два ЗРК "Тор" и ЗРК "Бук-М3".

"Геноцид российской системы ПВО на Запорожском направлении продолжается. Если можно так сказать. За двое суток, 24-25 августа, были уничтожены или повреждены сразу три больших зенитно-ракетных комплекса противника. Это два ЗРК "Тор" и один ЗРК "Бук-М3"," – отметил спикер ОСУВ "Таврия".

Он также добавил, что с начала августа уже уничтожены 11 зенитных ракетных комплексов противника. По словам военного, это означает, что небо высвобождается для нашей авиации.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее бойцы бригады "Месть" показали уничтожение вражеской антенны с ретранслятором в районе Кременной. Урон оккупантам защитники нанесли с помощью FPV-дрона.

Всего за минувшие сутки Силы обороны Украины во время боев на фронте ликвидировали и ранили около 1200 российских захватчиков. Также воины обезвредили около 140 единиц военной техники и вооружения армии РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!