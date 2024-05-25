На Закарпатье неизвестные напали на пограничника, отобрали оружие и скрылись в Румынии

Вечером 24 мая в Закарпатье сотрудник Госпогранслужбы обнаружил двух нарушителей границы. Он попытался остановить мужчин двумя предупредительными выстрелами вверх, после чего оба напали на пограничника и отобрали у него огнестрельное оружие.

Один из нападавших пять раз выстрелил в сотрудника ГПСУ, однако не попал, после чего оба нарушителя скрылись в Румынии, сообщает закарпатский журналист Виталий Глагола. Источники OBOZ.UA подтверждают факт инцидента и утверждают, что сведения о деле инцидента внесены в ЕРДР.

"На участке ОПС "Деловое" – ОПС "Богдан" пограничный наряд, реагировавший на срабатывание сигнальной мины – подвергся нападению со стороны нарушителей границы. После обнаружения 2 мужчин вблизи границы пограничник произвел два предупредительных выстрела в воздух. Однако, вместо того, чтобы остановиться, нарушители напали на пограничника и отобрали у него пистолет "Форт 12 Р". Во время бегства нарушители совершили пять выстрелов в сторону пограничника, но, к счастью, не попали" – отметил Глагола.

Он добавил, что на стрельбу в помощь пограничнику прибыли коллеги. Однако помощь не успела остановить нарушителей: они вместе с оружием сотрудника ГПСУ скрылись на территории Румынии.

Источники OBOZ.UA в правоохранительных органах инцидент подтверждают. Они отмечают, что нападение произошло на участке ответственности 27 пограничного отряда вечером 25 мая. Об инциденте проинформированы сотрудники Национальной полиции, СБУ и ДБР.

"Сведения о выявлении признаков преступления предусмотренного ч.2 ст. 345 УКУ и ч.4 ст. 186 УКУ внесены в ЕРДР. Сейчас идет проверка", – добавил наш собеседник.

Напомним, ранее в ГНСУ рассказали, что в Сумской области активизировались диверсионные группы оккупантов. Увеличение активности ДРГ фиксируют воины Сил обороны. Целью ДРГ врага является разведать, как построена оборона, выведать места дислокации ВСУ. Также в этом направлении враг постоянно пытается проводить диверсионную деятельность.

В то же время на Черниговщине, которая также имеет границу с государством-агрессором Россией, такая активизация не фиксируется.