На Закарпатье открыли 19-й в Украине центр рекрутинга: чем он отличается от ТЦК. Фото

С 1 мая начал работу новый Центр рекрутинга украинской армии на Закарпатье. Он расположен в помещении ЦПАУ в Ужгороде.

Это уже 19-й центр рекрутинга в Украине, туда можно обратиться анонимно, чтобы узнать о существующих вакансиях и условиях службы: повесток там не раздают. Подробности раскрыла заместитель министра обороны Наталья Калмыкова.

Новый Центр рекрутинга – 19-й в Украине и первый на Закарпатье – расположен в Ужгороде, в помещении ЦПАУ на площади Почтовой, 3.

"Вы ищете информацию о вакансиях и условиях службы? Наша общеукраинская база вакансий имеет более 10 тысяч вакансий в Силах обороны Украины по всей стране! Важная деталь: рекрутирование возможно даже после получения повестки об уточнении данных", – пояснила Калмыкова.

На открытии Центра выступил Уполномоченный МОУ по рекрутингу Алексей Бежевец.

"Здесь всем предоставят информацию и поддержку по вступлению в Силы обороны Украины и применению своих гражданских навыков и опыта на службе государству", – отметил он.

В Центре рекрутинга, добавляют в МОУ, можно получить информацию о вакансиях не только в Вооруженных силах Украины, но и в Нацгвардии и Госпогранслужбе.

Посетить центр можно по будням: с понедельника по четверг с 09:00 до 16:00 или в пятницу до 13:00.

"Вскоре мы откроем таких центров еще больше по всей стране! Найдите свое место в Силах обороны здесь: http://recruiting.mod.gov.ua", – добавила Калмыкова.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал, как работает рекрутинг в армию в Украине и может ли ТЦК мобилизовать не в то подразделение.

Кроме того, сообщалось, что в Украине хотят легализовать частные военные компании: что известно, чем будут заниматься