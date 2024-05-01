На Закарпатье открыли 19-й в Украине центр рекрутинга: чем он отличается от ТЦК. Фото
С 1 мая начал работу новый Центр рекрутинга украинской армии на Закарпатье. Он расположен в помещении ЦПАУ в Ужгороде.
Это уже 19-й центр рекрутинга в Украине, туда можно обратиться анонимно, чтобы узнать о существующих вакансиях и условиях службы: повесток там не раздают. Подробности раскрыла заместитель министра обороны Наталья Калмыкова.
Новый Центр рекрутинга – 19-й в Украине и первый на Закарпатье – расположен в Ужгороде, в помещении ЦПАУ на площади Почтовой, 3.
"Вы ищете информацию о вакансиях и условиях службы? Наша общеукраинская база вакансий имеет более 10 тысяч вакансий в Силах обороны Украины по всей стране! Важная деталь: рекрутирование возможно даже после получения повестки об уточнении данных", – пояснила Калмыкова.
На открытии Центра выступил Уполномоченный МОУ по рекрутингу Алексей Бежевец.
"Здесь всем предоставят информацию и поддержку по вступлению в Силы обороны Украины и применению своих гражданских навыков и опыта на службе государству", – отметил он.
В Центре рекрутинга, добавляют в МОУ, можно получить информацию о вакансиях не только в Вооруженных силах Украины, но и в Нацгвардии и Госпогранслужбе.
Посетить центр можно по будням: с понедельника по четверг с 09:00 до 16:00 или в пятницу до 13:00.
"Вскоре мы откроем таких центров еще больше по всей стране! Найдите свое место в Силах обороны здесь: http://recruiting.mod.gov.ua", – добавила Калмыкова.
Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал, как работает рекрутинг в армию в Украине и может ли ТЦК мобилизовать не в то подразделение.
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