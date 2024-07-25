На Закарпатье разгорелся скандал из-за задержания и доставки в ТЦК военного в отпуске: что говорят стороны. Фото и видео

В Закарпатье возник скандал из-за задержания пограничниками военного Вооруженных сил Украины. Защитник со своей женой во второй за год отпуск надеялся отдохнуть в горах, однако его забрали прямо с вокзала и не отпускали более семи часов. В Государственной пограничной службе Украины говорят, что расширили в приграничной зоне ограничения на пребывание туристов и проверяют всех военнообязанных.

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Об инциденте рассказала жена задержанного военного журналистка Олеся Котубей-Геруцкая в своем Instagram. По ее словам, утром в селе Квасы Закарпатской области ее мужа Влада остановили правоохранители и пограничники для проверки документов.

Тот показал удостоверение УБД и разрешение на отпуск. Пара назвала цель и маршрут своего похода.

По словам Олеси, в приграничной зоне они не находились.

Военному сказали, что ему необходимо "поехать на разговор" в село Деловое в 36 км от места, где пара планировала отдохнуть.

Этот населенный пункт расположен у границы с Румынией, поэтому журналистка предположила, что таким образом ее мужу хотели инкриминировать незаконное пересечение границы.

Также его пытались сфотографировать на улице в Деловом – по мнению Котубей, для фальсификации доказательств.

В результате военного привезли в отдел пограничной службы, однако жену туда не пропустили, отправив "пить кофе в магазин".

Впоследствии Влад позвонил ей и рассказал, что его "куда-то везут".

Тогда девушка обратилась в Военную службу правопорядка и командование бригады в Ужгороде, где служит ее муж.

С их помощью удалось узнать, что Владислава повезли в Хустский ТЦК, в 70 км от Делового, куда супруги привезли из Квасов.

Отпустили его только в 17:49. По словам Олеси, обратно в Деловое задержанного военного не смогли привезти, а сказали, что доставят его в поселок Солотвино.

"Все спрашивают – а как же аргументировали задержание. Ответ – никак. Надеюсь написать на них столько жалоб, сколько смогу", – заявляет Котубей и добавляет, что пограничники испортили последний в этом году отпуск ее мужа.

Что говорят в ГПСУ

Представитель Мукачевского пограничного отряда ГПСУ Леся Федорова в комментарии "Громадському" сказала, что в пограничной зоне расширились ограничения на пребывание туристов.

По ее словам, пограничники "тщательно", но "толерантно" проверяют всех военнообязанных, находящихся в приграничной зоне.

Как сообщал OBOZ.UA, на Винниччине мужчина получил штраф от ТЦК, поскольку не предъявил свой военный билет, когда пограничники доставили его в военкомат. Посчитав постановление ТЦК незаконным, он добился его отмены через суд.

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