На Запорожье через два года удалось освободить ребенка, "застрявшего" на оккупированной территории
Через два года разлуки еще одна украинская семья смогла обнять своего ребенка. При участии Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины удалось вернуть родителям девочку, которая с начала полномасштабного вторжения РФ находилась на оккупированной части Запорожья, где гостила у бабушки и дедушки.
За время полномасштабной войны бабушка ребенка умерла, а ее саму удалось вернуть в семью в рамках проекта "Путь домой". Подробности раскрыли в Минреинтеграции.
За помощью в возвращении с временно оккупированной части Запорожской области своей маленькой дочери ее мама Мария обратилась в Минреинтеграции в декабре 2023 года.
"На момент начала полномасштабной войны девочка гостила там у своих бабушки и дедушки. Уехать сразу они не могли, поскольку бабушка была тяжелобольной. Перевозить ее не было возможности. Забирать девочку самостоятельно родителям тоже было рискованно. Когда бабушки не стало, Мария обратилась за помощью" , – рассказали в министерстве.
В конце концов, ребенка удалось вернуть в семью: в разлуке родители с дочерью были почти два года.
"Возвращение происходило в рамках проекта "Путь домой". Минреинтеграции благодарит всех, кто приобщался к этому делу. Особая благодарность нашему партнеру — "Украинской сети за права ребенка". Благодаря совместным усилиям в рамках этого проекта уже удалось вернуть 56 детей", – отметили в Минреинтеграции.
Там также обратились к украинцам с призывом сообщать об известных им случаях перемещения детей на временно оккупированные территории Украины или в Россию. Сделать это можно, позвонив профильному специалисту Минреинтеграции Наталье Емец по телефону: (050) 562-03-13. Также можно обратиться в горячую линию Национального информационного бюро: 16-48.
Каждое такое сообщение увеличивает шансы того, что семьи снова смогут воссоединиться.
Напомним, 25 января ПАСЕ приняла резолюцию с призывом признать депортацию украинских детей Россией геноцидом. Также в документе содержится призыв продолжить помощь беженцам с детьми из Украины.
А еще 17 марта 2023 г. Международный Уголовный Суд выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и российского детского омбудсмена Львовой-Беловой. Их подозревают в совершении международного преступления – депортации украинских детей в РФ. Ордер будет действовать до смерти фигурантов.
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