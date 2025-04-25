На Запорожье ликвидировали предателя, работавшего на оккупантов. Фото

На Запорожье на "концерт к Кобзону" отправился очередной коллаборант, ушедший прислуживать оккупантам. Житель села Водяное на оккупированной части региона Александр Узяков после захвата Запорожья вступил в российскую партию ЛДПР, которую возглавлял скандально известный Владимир Жириновский.

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18 апреля предатель был ликвидирован, широко известно о его смерти стало несколько дней спустя. Об этом сообщил глава Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

"Хорошие новости сегодня не заканчиваются. Минус один коллаборант в селе Водяное Запорожской области. Предатель Александр Узяков, член ЛДПР, присоединился к Москалику (ликвидированный путем подрыва авто в Подмосковье 25 апреля российский генерал. – Ред.) и Кобзону. Просто замечательный по результатам день. Счастья погибшим, мраzота", – написал Андрющенко.

Точных подробностей ликвидации предателя он не сообщил. В российской же ЛДПР все традиционно списали на "варварский обстрел ВСУ, ударивший по мирному населению". В изложении оккупантов, предатель был "настоящим патриотом, человеком с активной гражданской позицией, всегда готовым помочь землякам".

В реальности же, судя по скупой информации об Узякове в Google, предатель, присягнув оккупантам, остался таким же ничтожеством, каким был и до полномасштабного вторжения РФ. По крайней мере, поверхностный поиск в сети практически не дает информации о его "достижениях" после 24 февраля 2022 года. Кроме разве одного: он фигурировал на видео с коллаборантами Водяного, которые осенью в 2023 году устроили попойку по случаю "воссоединения региона с Россией" в одном из заведений оккупированного Мелитополя.

На мгновенно ставшем вирусным видео приспособленцы выплясывали под украинские песни, поглощали алкоголь и произносили тосты на суржике, глотая пьяные слезы счастья из-за того, что часть Запорожской области России удалось захватить.

Когда ролик разлетелся в сети, а украинцы оставили под ним тысячи возмущенных комментариев, команда расследователей evocation установила личности всех фигурантов. Среди них оказался Узяков, которому на тот момент было 62 года. На "торжество" он заявился со всей своей немалой семьей.

На видео Узяков с рюмкой водки в руках предложил "выпить за наших защитников, которые кладут головы на линии фронта" – имея, очевидно, в виду совсем не украинских воинов.

"Коллаборант пришел на застолье не один, а в сопровождении супруги Надежды Узяковой, двух дочерей и их супругов. Примечательно, что Узяков и его супруга родом из Оренбургской области России. Там родились и их дочери. Как их занесло в Украину – непонятно. Но вместо того, чтобы уважать правила страны, которая их приютила, они решили пускать здесь яд "русского мира", – отмечали расследователи.

Также в украинских реестрах до сих пор можно найти записи, что до оккупации части Запорожья Узяков жил с торговли на рынке.

Напомним, ранее в этот день, 25 апреля, стало известно о еще одной "взрывной" смерти в России. В подмосковной Балашихе в результате взрыва авто скончался российский генерал-майор Ярослав Москалик. Автомобиль, который неизвестные оставили во дворе дома, где жил российский военный преступник, взорвался в момент, когда он проходил мимо него.

Взрывная волна российского генерала отбросила на несколько метров, шансов выжить у него практически не было.

А за несколько дней до того, того же 18 апреля, когда был ликвидирован Узяков, в российском Брянске в воздух взлетел автомобиль ведущего российского конструктора, модернизировавшего российские средства РЭБ. Вместе с ним был ликвидирован его подчиненный.

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