На Запорожье оккупанты повредили жилые дома и инфраструктуру: есть раненые

Российские оккупационные войска на протяжении минувших суток продолжали обстреливать Запорожскую область. Так, в результате атаки вражеской артиллерии по Гуляйполю были ранены женщина и мужчина.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров. Всего в течение суток оккупанты 319 раз били по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 7 населённых пунктов.

▪️ Вражеская авиация нанесла 5 ударов по Малой Токмачке, Левадному и Роботиному;

▪️ 38 беспилотных летательных аппаратов различных модификаций атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку, Новоандреевку и Красноднепровку;

▪️ 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня накрыли Гуляйполе, Малую Токмачку и Роботино;

▪️ 266 артиллерийских обстрелов нанесены по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботиного, Левадного и Малиновки.

Также были зафиксированы 6 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска обстреляли поселки Казацкое и Огромное в Херсонской области. В результате атаки пострадали двое местных жителей. Обоим мужчинам по 42 года. У одного пострадавшего – травма бедра. У второго – обломочные ранения затылка, спины, рук и ног.

Напомним, российские военные преступники обстреляли центральную часть Донецкой области – несколько населённых пунктов. Под вражеским огнем оказались Очеретино, Нетайлово, а также Кураховская и Марьинская общины. В результате военного преступления погибли по меньшей мере трое и пострадали четыре человека.

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