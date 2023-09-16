На Запорожье пограничник приземлил вражеский дрон, нашпигованный взрывчаткой: пятый за неделю. Фото

Один из украинских пограничников "демилитаризовал" на Запорожском направлении российский дрон, нашпигованный самодельной взрывчаткой. Это уже пятый такой БПЛА врага, который удалось приземлить бойцам Государственной пограничной службы в регионе.

Фото смертоносной "птички" показали в Telegram ГПСУ. Уничтожить беспилотник удалось бойцу с позывным "Моцарт".

Напомним, спецназовцы СБУ с помощью FPV-дронов эффективно отминусовали тяжелую технику захватчиков на линии фронта. Через несколько недель они уничтожили почти сотню единиц российской техники и вооружений и ликвидировали 40 вражеских огневых позиций и фортификационных сооружений.

Видео дня

Также в Донецкой области воины роты ударных беспилотников "Ахиллес" 92 отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко успешно применили дроны с ночной оптикой. Способность операторов БПЛА видеть и ночью обернулась для оккупантов потерей нескольких единиц техники вместе с живой силой вражеской армии. В общей сложности ночные "вылазки" украинских воинов стоили России около $2 млн.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские дроны устроили "бавовну" на одном из "избирательных участков" на временно оккупированном Запорожье. Взрывы раздались в Благовещенке, в помещении, куда захватчики свозили заполненные "бюллетени" со всей Благовещенской ОТГ.