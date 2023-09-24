На Запорожье в результате удара РФ погиб 53-летний мужчина, есть разрушения жилых домов – ОВА

Российская оккупационная армия продолжает обстреливать населенные пункты Запорожской области. По прифронтовым городам и селам захватчики совершили десятки артиллерийских обстрелов.

Также террористы атаковали мирных жителей БПЛА и реактивными системами залпового огня. Об этом в Telegram сообщил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В течение суток путинские террористы нанесли 72 удара по 25 населенным пунктам Запорожской области. Всего было зафиксировано 6 обстрелов из реактивных систем залпового огня, 6 авиаударов и 5 атак с помощью БПЛА.

Под вражеским огнем оказались населенные пункты Беленькое, Малиновка, Степное, Лукьяновское, Гуляйполе, Левадное, Новодаровка, а также Орехов и Роботино.

В ОВА отметили, что 57 артобстрелов пришлись по территории прифронтовых городов и сел, в том числе по Железнодорожному, Ольговскому, Затишью, Луговскому, Белогорью, Малой Токмачке, Каменскому и Малым Щербакам.

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В результате артудара по Малой Токмачке погиб 53-летний мужчина. Также поступило 5 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Напомним, российская оккупационная армия продолжает терроризировать жителей Днепропетровской области постоянными обстрелами. В ночь на 24 сентября оккупанты атаковали мирное население с помощью БПЛА и артиллерийского оружия.

Ранее сообщалось, что на захваченной части Херсонщины российские военные убили молодых супругов, которые отказались сотрудничать с незаконной "властью" и не хотели брать паспорта РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 сентября силы противовоздушной обороны сбили в небе над Днепропетровской областью 12 ударных дронов-камикадзе типа Shahed. В результате падения обломков БПЛА был поврежден объект критической инфраструктуры.

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