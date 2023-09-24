Россияне ночью обстреляли Никополь: поврежден детсад, есть раненный. Фото

Российская оккупационная армия продолжает терроризировать жителей Днепропетровской области постоянными обстрелами. В ночь на 24 сентября оккупанты атаковали мирное население с помощью БПЛА и артиллерийского оружия.

В результате преступных действий россиян пострадал мирный житель. Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В течение ночи враг несколько раз открывал артиллерийский огонь по Никопольскому району. Также террористы сбрасывали боеприпасы из БПЛА на мирных жителей.

В Никополе в результате вражеского обстрела ранение получил 25-летний мужчина. Его госпитализировали в больницу с осколочными ранениями. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Также в районном центре в результате обстрелов был поврежден детский сад и здание универмага.

В Красногригорьевской громаде путинские террористы повредили обстрелами 4 частных дома, автомобили и линии электропередач. От российского терроризма также пострадали Мировская и Покровская сельские громады. Последствия военных преступлений в этих населенных пунктах уточняются.

Видео дня

Напомним, российские оккупационные войска атаковали Херсон. В результате обстрела, произошедшего 23 сентября, погиб один гражданский человек, еще один – пострадал.

Ранее сообщалось, что на захваченной части Херсонщины российские военные убили молодых супругов, которые отказались сотрудничать с незаконной "властью" и не хотели брать паспорта РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 сентября силы противовоздушной обороны сбили в небе над Днепропетровской областью 12 ударных дронов-камикадзе типа Shahed. В результате падения обломков БПЛА был поврежден объект критической инфраструктуры.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!