На Запорожском направлении пограничники приземлили три вражеских FPV-дрона. Фото

Военнослужащие Сил обороны Украины обезвредили три российских FPV-дрона и показали, как они выглядят. Беспилотники, которые могли ударить по нашим позициям, ликвидировали на Запорожском направлении южной линии фронта.

Фотографии опубликовала Государственная пограничная служба Украины в официальном Telegram-канале 7 октября. "Триплкил от пограничников", – пошутили в ведомстве.

Летательные аппараты, которые несли на себе взрывчатку, воины ГПСУ приземлили с помощью антидронового ружья и стрелкового оружия.

Пресс-служба рассказала, что вражеские беспилотники пытались атаковать позиции защитников страны.

Видео дня

FPV-дроны на войне – это маленькие, быстрые и дешевые беспилотники с полезной нагрузкой, которые передают видео в режиме реального времени, что обеспечивает first person view – вид от первого лица. Они несут на себе взрывчатку и таким образом превращаются в дроны-камикадзе. Чаще всего используются для ударов по технике противника, блиндажах и проч..

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее 12-я бригада специального назначения Национальной гвардии "Азов" показала яркое видео уничтожения танков, бронеавто, вышки связи и комплекса дальнего визуального наблюдения ВС РФ с помощью FPV-дронов.

– СМИ заявили, что французская компания Turgis & Gaillard вместе с украинским предприятием "Антонов" будет производить маленькую дешевую версию БПЛА Aarok MALE.

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