Нацгвардейцы уничтожили танки, РЭБ и вышку связи оккупантов: зрелищное видео

Украинские защитники нанесли очередные потери российским оккупационным войскам. В результате четких ударов были уничтожены танки, РЭБ и вышка захватчиков.

Об этом сообщил официальный канал бригады специального назначения НГУ "Азов". Там также опубликовали соответствующее видео.

"Бойцы 12-й бригады специального назначения НГУ "Азов" с помощью FPV-дронов уничтожили 2 вражеских танка, комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-П", РЭБ, вышку связи, бронированный автомобиль, несколько единиц техники", – говорится в сообщении.

Также была ликвидирована живая сила противника, но количество "демилитаризованных" захватчиков не уточняется.

Кроме того, еще один танк оккупантов был поврежден.

Видео дня

Напомним, бойцы Восточного оперативно-территориального объединения Нацгвардии "Спартан" продемонстрировали ошеломляющую работу по уничтожению тяжелой техники противника. На этот раз украинские защитники превратили в кучу лома самоходную пушку 2С7 "Пион", показав ее последние минуты с высоты птичьего полета.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне бойцы Сил специальных операций в очередной раз нанесли ущерб российским оккупантам. Украинские защитники уничтожили позицию врага у села Светлое на Запорожье.

А на левобережье Днепра защитники превратили в металлолом российский танк Т-90 "Владимир". На опубликованном ролике видно, как БПЛА сбрасывает боеприпас на танк оккупантов, и тот в итоге мощно взрывается, а через секунды был нанесен повторный удар; в небо поднялся высокий огненный столб.

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