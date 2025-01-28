На защите неба: в Воздушных силах показали работу по 'Шахедам' в ночь на 28 января. Видео

В ночь на 28 января российские войска снова атаковали Украину дронами-камикадзе. Силы ПВО сбивали вражеские "Шахеды" в 13 регионах нашего государства.

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В частности, эффективно отработали группы Воздушного командования "Восток". Сбивание воинами по меньшей мере трех ударных БпЛА армии российского диктатора Владимира Путина показали в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

"Боевая работа в зоне ответственности Воздушного командования "Восток" в ночь на 28 января 2025 года", – говорится в подписи к видео.

На опубликованных кадрах зафиксировано уничтожение нескольких "Шахедов" в украинском небе. Один из них был поражен, судя по всему, мобильной огневой группой.

Напомним, в ночь на 28 января Россия атаковала Украину сотней дронов. Силы ПВО уничтожили 65 БпЛА, есть разрушения в ряде областей.

Так, в Одессе в результате вражеской атаки повреждены дома, горели авто. Пострадали четыре человека.

Кроме того, войска РФ ударили "Шахедом" по деревообрабатывающему цеху в Харькове: пожар бушевал на площади около 1,5 тыс. кв. м.

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