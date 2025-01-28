Россия атаковала Украину сотней дронов: 65 целей сбито, есть повреждения в ряде областей

В ночь на 28 января защитники неба Украины отбили очередную российскую воздушную атаку, сбив 65 беспилотников – ударных и других типов. Вражеские цели были обезврежены над 13 регионами.

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В ряде областей зафиксированы повреждения, есть пострадавшие. Об отражении атаки, продолжавшейся с 20:00 минувших суток, рассказали в командовании Воздушных сил ВСУ, а о последствиях – в местных военных администрациях.

Отмечается, что враг применил 100 ударных БПЛА Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов по направлениям: Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск в РФ, мыс Чауда (временно оккупированный Крым).

Усилиями авиации, зенитных ракетных войск, подразделений РЭБ и мобильных огневых групп Воздушных сил и Сил обороны, по состоянию на 09:30, подтверждено сбитие 65 вражеских дронов в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Днепропетровской , Николаевской, Одесской и Херсонской областей.

Еще 28 российских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий), два из них вылетели в направлении РФ и Беларуси. Кроме этого, один дрон оставался в воздухе.

В результате атаки российских БПЛА повреждены здания частных предприятий, инфраструктурных объектов, многоквартирные и частные дома, автотранспорт в Одесской, Киевской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Харьковской областях

В частности, в ночь на вторник "Шахед" поразил деревообрабатывающий цех в Харькове: на месте этого удара в Новобаварском районе вспыхнул масштабный пожар. Были повреждения и в других районах, пострадали люди.

Вражеская дроновая атака не прошла без последствий для Уманского района Черкасщины: по данным ОВА, поврежден инфраструктурный объект, энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

В то же время из-за атаки российских БПЛА в Одессе горели автомобили, повреждены многоэтажки, школа и склад зерна, пострадали четыре человека. А в Чернигове в результате атаки дрона были частично разрушены два частных дома, повреждены хозяйственные постройки.

Над Сумщиной зенитчики сбили четыре "Шахеда", в результате падения обломков цели повреждены нежилые помещения в Нижнесыворотской громаде.

На Киевщине обломками сбитых дронов повреждены дома и музей ретроавтомобилей.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 27 января защитники неба Украины сбили 57 из более чем ста российских дронов разных типов и обезвредили почти четыре десятка целей средствами РЭБ. В четырех регионах в результате атаки была повреждена инфраструктура.

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