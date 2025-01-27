Россия запустила по Украине более сотни дронов: 57 целей сбито, в четырех областях есть повреждения

В ночь на 27 января защитники неба Украины отбили дроновую атаку РФ, уничтожив 57 из более чем ста беспилотников разных типов и обезвредив около четырех десятков целей средствами РЕБ. В четырех регионах зафиксированы повреждения инфраструктуры.

Видео дня

Противовоздушная оборона работала в десяти областях. О результатах уничтожения целей рассказали в командовании Воздушных сил ВСУ.

По данным военных, начиная с 20:00 минувших суток враг атаковал 104 ударными БПЛА Shahed и дронами-имитаторами разных типов с таких направлений: Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск в РФ, мыс Чауда во временно оккупированном Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 понедельника защитники сбили 57 российских беспилотников в Киевской, Николаевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой и Ивано-Франковской областях. Еще 39 вражеских дронов-имитаторов были локационно потеряны (без негативных последствий).

"В результате атаки российских БПЛА пострадали Днепропетровская, Сумская, Ивано-Франковская и Киевская области. Поражены инфраструктурные объекты, многоквартирные и частные дома. Предварительно, без жертв, пострадавшим оказывается помощь. Специальные службы ликвидируют последствия вражеской атаки", – добавили в Воздушных силах.

Ночью 27 января на Черкасщине уничтожили семь российских БПЛА, в пределах Тернопольщины – два. В небе над Сумщиной зенитчики сбили тоже семь "Шахедов", в результате взрывов в Сумах и селе Песчаное повреждены нежилое помещение и инфраструктурные объекты.

На Днепропетровщине во время дроновой атаки вечером и ночью подразделения воздушного командования "Восток" обезвредили 13 вражеских дронов, впрочем, в Днепре и области повреждена инфраструктура. Также под поражение "Шахедов" попали объекты инфраструктуры на Прикарпатье.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 26 января защитники неба сбили 50 из 72 российских дронов, еще девять беспилотников были локационно потеряны. В Харькове зафиксировали повреждения в нескольких районах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!