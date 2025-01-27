Оккупанты атаковали объекты критической инфраструктуры на Прикарпатье: вспыхнул пожар

В ночь на 27 января страна-агрессор Россия несколько раз атаковала Ивано-Франковскую область ударными беспилотниками. Под подражение попали объекты критической инфраструктуры.

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Об этом сообщила глава областной военной администрации Светлана Онищук. Она отметила, что в регионе раздалась серия взрывов.

По состоянию на утро понедельника информация о пострадавших не поступала. В то же время зафиксировано возгорание, на месте работают соответствующие службы.

"Спасибо силам ПВО за защиту. И всем, кто приобщается к ликвидации последствий вражеских атак. В который раз обращаюсь к жителям края не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и позаботиться о собственной безопасности", – подчеркнула чиновник.

Этой ночью в результате российской дроновой атаки также зафиксированы повреждения в Днепре и области.

Как сообщал OBOZ.UA, 25 декабря Россия нанесла ракетный удар по территории Ивано-Франковщины. Целью террористов в очередной раз стали объекты критической инфраструктуры, в результате атаки часть региона осталась без электроснабжения.

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