На защите неба: в воздушных силах показали работу по вражеским БПЛА на востоке. Видео

Украинские воздушные силы вновь продемонстрировали высокий профессионализм, отражая массированную атаку российских беспилотников и ракет на востоке Украины. В сети показали момент уничтожения враждебных БПЛА, угрожавших мирным жителям и критической инфраструктуре.

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Соответствующее видео опубликовало командование "Восток". В ночь и утро 15 января Россия нанесла комбинированный удар, выпустив более сотни средств поражения, включая баллистические ракеты, крылатые ракеты воздушного и морского базирования, а также ударные дроны типа "Shahed".

Несмотря на масштабный характер атаки, украинское ПВО успешно уничтожило 77 целей, среди которых 47 беспилотников и 30 ракет.

В Сумской области было сбито 11 дронов, а в Черкасской области обломки уничтоженного "Шахеда" повредили несколько домов и автомобиль, но обошлось без пострадавших. Атаковали российские войска и энергетические объекты в Харьковской, Львовской и Ивано-Франковской областях, нанеся повреждения инфраструктуре.

Защита украинского неба - результат слаженной работы авиации, зенитных ракетных подразделений, радиоэлектронной борьбы и мобильных огневых групп.

"Боевая работа и сбивание враждебных БПЛА на восточном направлении! Итого к победе!" – отметили в Воздушных силах ВСУ.

Напомним, во Львовской области во время ракетной атаки утром 15 января российские войска поразили два объекта критической инфраструктуры. Попадание зафиксировано в Дрогобычском и Стрыйском районах.

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