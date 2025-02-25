На Житомирщине в результате вражеской атаки произошел пожар, пострадали женщина и двое детей. Фото

Во вторник, 25 февраля, в Житомирской области во время утренней вражеской атаки произошел пожар на частном дворе. Известно, что в результате обломков пострадали женщина и двое малолетних детей.

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Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко. К счастью, работникам ГСЧС удалось быстро потушить огонь.

"Сегодня во время массированной атаки с воздуха обломками было повреждено хозяйственное здание и жилой дом в Житомирском районе. Спасателям удалось оперативно ликвидировать возгорание и не допустить распространение огня", – говорится в сообщении.

Бунечко добавил, что в больницу были доставлены двое детей четырех и семи лет, у них острая реакция на стресс. Пострадавшая женщина тоже была госпитализирована в медицинское учреждение.

Напомним, утром 25 февраля Россия осуществила пуски ракет по Украине. В это время в стране также продолжалась российская дроновая атака, в областях работала ПВО. Впоследствии все крылатые ракеты были локационно утрачены в Житомирском районе. На фоне российской ракетной атаки в Польше поднимали в воздух военную авиацию.

Как сообщал OBOZ.UA, 25 февраля войска РФ атаковали Сумы ударными дронами. Зафиксировано попадание, повреждения получили многоэтажки и другие сооружения. По информации ГСЧС, в трех многоэтажках и других зданиях взрывной волной выбито 148 окон. Известно о минимум двух травмированных людях.

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