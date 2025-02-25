В Сумах в результате вражеской атаки повреждены жилые дома: есть пострадавшие. Фото и видео

Под утро 25 февраля российские войска атаковали Сумы ударными дронами. Зафиксировано попадание вблизи озера Чеха в городе, повреждены многоэтажки и другие сооружения.

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Травмированы по меньшей мере два человека. О последствиях атаки рассказали в ГСЧС и Сумской областной военной администрации.

"Сегодня, 25 февраля утром враг атаковал "Шахедами" областной центр. В результате падения одного из российских беспилотников с последующей детонацией, предварительно, травмированы два человека. Повреждено остекление окон во многоквартирных жилых домах", – отметили в военной администрации региона.

По данным ГСЧС, в трех многоэтажках и других зданиях взрывной волной выбиты 148 окон.

"Спасатели обследовали территорию и оказали помощь пострадавшим. По предварительным данным, ранены два человека", – уточнили в ГСЧС.

О взрывах в облцентре исполняющий обязанности городского головы Сум Артем Кобзарь сообщал дважды: в 04:37 и 05:02. В обоих случаях, по его словам, произошли прилеты "Шахедов" – по обе стороны от озера Чеха.

Кобзарь добавил, что с 08:00 в помещении школы №17 начинает работу штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. На месте удара россиян будет дежурить Mercedes Sprinter, где горожане смогут получить всю информацию о помощи и ликвидации последствий удара.

"На месте работали полицейские, они зафиксировали последствия попадания и собрали доказательства совершенного преступления. По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (Военные преступления)", – сообщили в Национальной полиции.

Напомним, также этой ночью оккупанты атаковали Киевщину. В Обуховском районе частично разрушены частный дом и хозяйственные помещения. Женщина 44 лет получила резаную рану ноги. А в Фастовском районе также повреждены частные дома.

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