Оккупанты ночью атаковали Киевщину: есть разрушения, пострадала женщина. Фото

В Киевской области во время дроновой атаки РФ в ночь на 25 февраля были повреждены дома в двух районах. Из-за действий агрессора пострадал один человек.

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Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Киевской областной государственной администрации Николай Калашник. Он показал фото с последствиями вражеской атаки.

В частности, в Обуховском районе был частично разрушен частный дом и хозяйственные помещения. Женщина 44 лет получила резаную рану ноги, ее госпитализировали в местную больницу.

Кроме этого, в Фастовском районе Киевщины тоже зафиксированы повреждения частных домов.

"Детальная информация позже. Воздушная тревога продолжается. Находитесь в укрытиях, пока опасность не пройдет", – отметил и. о. главы ОВА.

По данным полиции, на 07:00 вторника в Обуховском районе зафиксированы повреждения двух частных домов, хозяйственного здания, гаражного помещения и автомобиля.

Также повреждены два жилых дома на Фастовщине.

"На месте работают группы реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа и взрывотехники полиции, которые продолжают документировать последствия обстрела. По фактам военных преступлений следователи приступят к уголовному производству по ст. 438 Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 23 февраля на Киевщине в результате дроновой атаки РФ были зафиксированы повреждения в трех районах столицы и в двух – области. В частности, под поражение попали дома, на местах падения обломков БПЛА возникли пожары. Спасая жителей, патрульные полицейские стали мишенью повторной атаки дрона в Дарницком районе Киева.

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