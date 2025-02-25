Россия запустила по Украине ракеты с Ту-95МС: объявлена масштабная тревога

Государство-террорист Россия утром 25 февраля совершила пуски ракет по Украине. Параллельно в стране продолжалась российская дроновая атака, в областях работала противовоздушная оборона.

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Была объявлена масштабная воздушная тревога. Об угрозе ракетных ударов известили в Воздушных силах ВСУ.

"Предварительно, четыре самолета Ту-95МС осуществили пуски крылатых ракет из района г. Энгельс, Саратовская область", – говорится в сообщении.

Уже около 05:50 запущенные врагом крылатые ракеты фиксировались в Черниговской области: сперва летели на Киевщину, а потом сменили направление в сторону Полтавщины.

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Как сообщал OBOZ.UA, утром 24 февраля в Украине объявляли масштабную воздушную тревогу из-за взлета в России истребителей МиГ-31К, являющихся носителями крылатых ракет "Кинжал". Это произошло в момент, когда лидеры стран-партнеров делали совместное фото на саммите Support Ukraine в Киеве.

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