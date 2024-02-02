Начала работу Международная коалиция за возвращение украинских детей: определены основные цели

Международная коалиция за возвращение в Украину детей, депортированных в Россию под общим председательством Украины и Канады, представила на заседании в Киеве Рамочный документ своей деятельности.

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Об этом сообщает прессслужба Офиса президента. Глава ОП Андрей Ермак поблагодарил Канаду и лично присутствовал глава МИД этой страны Мелани Жоли за лидерство в создании Международной коалиции за возвращение украинских детей.

Он подчеркнул, что сегодня мир заботится о судьбе заложников Кремля, поэтому многие страны и международные организации выразили готовность помочь Украине вернуть депортированных и вынужденно перемещенных детей.

"Возвращение украденных детей является основой плана действий Bring Kids Back UA, который инициировал Президент Украины Владимир Зеленский. Это также ключевой элемент четвертого пункта Украинской формулы мира", – отметил Андрей Ермак.

Украина и Канада совместно подготовили Рамочный документ Международной коалиции за возвращение украинских детей. Он определяет его цели, руководящие принципы и направления деятельности.

Также в учредительном документе объясняется, что предусматривает членство в коалиции, и определяется, каким образом страны могут участвовать в ее деятельности. Каждое государство может даже взять на себя лидерство, учитывая свой опыт, экспертизу и ресурсы.

Отныне коалиция будет фокусироваться на содействии возвращению украинских детей, в частности, обнаружению местонахождение незаконно депортированных и принудительно перемещенных юных граждан Украины, разработке механизмов их возвращения, участию в соответствующих дипломатических переговорах. В ее фокусе также будут вопросы подготовки и выдачи документов для установления личности детей и членов их семей, в частности, необходимых для перемещения через границу и, соответственно, физического возвращения детей в Украину. Важна также поддержка детей после возвращения, содействия воссоединению детей с родными или размещению в семейных формах воспитания, оказания необходимой реабилитационной помощи. Еще одним ключевым вопросом является обеспечение доступа к правосудию для детей – жертв и свидетелей преступлений, привлечение виновных в организации незаконных действий в отношении украинских детей к юридической ответственности.

Как уточнил глава ОП Андрей Ермак, коалиция сосредоточится на следующих основных целях: координация совместных усилий, обмен информацией, в том числе на уровне разведок, для улучшения понимания и реагирования на преступные действия России, объединения возможностей Украины, государств-партнеров и международных организаций для поддержки целей коалиции, активизация и координация действий, направленных на прочную совместную адвокацию и коммуникацию.

"Крайне важно, что коалиция объединяется именно вокруг принципов гуманности, свободы и ценности человеческой жизни", – отметил Андрей Ермак.

В свою очередь Мелани Жоли подчеркнула, что необходимо сделать все возможное для возвращения и защиты незаконно депортированных и принудительно перемещенных украинских детей на родину.

"Наша цель состоит в том, чтобы убедиться, что мы защищаем каждого ребенка. Мы будем привлекать для этого страны-партнеры, экспертов и поможем Украине работать со многими странами из коалиции, включая государства Глобального Юга", – сказала она.

Министр отметила, что недопустимо каким-либо образом использовать детей как инструмент во время войны.

До и во время заседания к коалиции официально присоединились еще шесть государств: Бельгия, Великобритания, Дания, Коста-Рика, Нидерланды и Германия. Общее количество стран-участниц коалиции в настоящее время составляет 28.

Андрей Ермак поблагодарил всем странам, которые присоединились к Международной коалиции по возвращению украинских детей. Он также выразил благодарность Катару и Ватикану, которые все это время помогали Украине возвращать депортированных детей.

"Наша конечная цель остается неизменной – сделать все возможное, чтобы ускорить безопасное возвращение похищенных РФ украинских детей", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZ.UA, Парламентская ассамблея Совета Европы единогласно приняла резолюцию, призывающую признать депортацию украинских детей в РФ геноцидом украинского народа. Также в документе содержится призыв продолжить помощь беженцам с детьми из Украины.

Напомним, что 17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и российской детского омбудсмена Львово-Беловой. Их подозревают в совершении международного преступления – депортации украинских детей в РФ. Ордер будет действовать до конца жизни фигурантов.

Ранее стало известно, что с оккупированных территорий Запорожья вывозят детей в "российскую глубинку" в тысячах километрах от дома. В Чувашии и других отдаленных регионах РФ им "промывают мозги", рассказывая о "спецоперации" и ее "ветеранах", рассказали в городском совете Мелитополя.

Захваченные территории оккупанты планируют заселить россиянами. В частности, по данным ЦНС, в украинский Мариуполь хотят к 2035 году ввезти около 300 тысяч граждан РФ.

Как рассказал украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец, Украине удалось вернуть на свою территорию 517 детей, незаконно депортированных Россией.

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