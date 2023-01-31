'Началась война, и никто не знает, что делать': оккупант назвал армию РФ 'картинной' и пожаловался на низкий уровень боеспособности. Перехват

Оккупанты понимают, что происходит в Украине, они жалуются на низкий уровень боеспособности "второй армии в мире". Российские солдаты также обсуждают, как старший офицерский состав уклоняется от участия в СВО.

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Об этом свидетельствует очередной аудиоперехват телефонного разговора захватчиков, обнародованный ГУР (чтобы послушать аудиоперехват, доскролльте до конца страницы).

В разговоре российские военные называют свою армию "картинно-демонстративной" и не способной ни на что.

"Я так и знал, что будет. Вот начнется что-то серьезное... И картинно-демонстративная армия у нас рухнет как карточный домик", – говорит один из собеседников своему коллеге.

Также вражеские солдаты жалуются на высшие офицерские чины, бегущие от участия в войне, используя самые разные способы. По их словам, полковники сидят на лейтенантских должностях в Сирии, чтобы только не ехать в Украину.

"Сирия сейчас, б**дь, кладбище генералов, б**дь там полковники на лейтенантских должностях", – рассказал один из них.

"Что, серьезно? Это чтобы сюда не забрали, на СВО?" – хохоча ответил другой.

"Ну конечно, да", – подтвердил первый, назвав это "!позорищем".

Впрочем, оккупанты еще не до конца понимают, что их ждет. Они сравнивают ситуацию на фронте с событиями Второй мировой.

"Вот, б**дь, началась война, и никто не знает, что делать, б**дь." Вот в 41-м немцы воспользовались такой же ситуацией, и гнали нас до Москвы, пока за два года мы не научились воевать. Что не так было?", – сказал оккупант и другой с ним согласился.

Впрочем, они не осознают, что их и дальше гнали бы, если бы тогда в войну не вступили союзные войска.

И с тех пор действительно ничего не изменилось – российская армия находится на том же уровне, на котором была более 70 лет назад.

Как сообщал OBOZREVATEL, в недавнем аудиоперехватоккупанты "спалили" свои потери на фронте и в очередной раз пожаловались на затруднительное положение армии агрессора на войне в Украине.

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