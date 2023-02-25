Начали работать наши HIMARS с дальностью на 150 км: военный эксперт объяснил ''бавовну'' в Мариуполе. Видео

Полковник в отставке, военный эксперт Роман Свитан объяснил мощную "бавовну" в оккупированном Мариуполе, которая происходит уже несколько дней подряд. Причиной взрывов в городе, считает он, может быть применение силами обороны Украины новых, более дальнобойных боеприпасов для РСЗО HIMARS.

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Об этом Свитан сказал в эфире телеканала "Прямой" (чтобы посмотреть видео, докролльте страницу до конца). Ближайшая точка, с которой можно бить по вражеским объектам в Мариуполе из HIMARS, находится в 120 километрах от города, а дальность новых снарядов для РСЗО – до 150 километров.

"Это может быть тот же HIMARS, 90 кг боевая часть у GLSDB. Скорее всего нам их поставили, я так думаю...Начали работать уже наши HIMARS с дальностью на 150 км. Это может быть GLSDB – самый оптимальный вариант. Это первые ласточки по тем поставкам, которые обещали наши партнеры", – считает эксперт.

Свитан говорит о "крылатых бомбах" GLSDB, способных поражать цели на расстоянии до 150 километров. Однако официально их в Украине еще нет, США 3 февраля объявили о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи, в который вошли эти боеприпасы.

Отметим, что это собственный анализ и предположения эксперта, сделанные им в соответствии с полученными данными о дальности поражения и характере взрывов в Мариуполе.

Свитан добавил, что оккупанты превратили Мариуполь в военно-логистический хаб. Этот город важен для оккупантов из-за наличия в нем порта, а также аэродрома и больших предприятий, где они могут расположить свои базы. Через Мариуполь из РФ перебрасывают живую силу, боеприпасы, так что там есть много работы для дальнобойного вооружения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк намекнула, что украинская армия получила возможность уничтожать оккупантов в Мариуполе.

– После серии "бавовны" российские военные начали перетаскивать по городу боеприпасы в другие места и искать новые тайники для личного состава. Однако вряд ли им удастся остаться незамеченными.

– Вечером 24 февраля в Мариуполе прогремел очередной взрыв. Вероятно, было попадание по позициям оккупантов.

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