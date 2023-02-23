Мариупольское направление перестало быть недосягаемым для ВСУ: в ОК ''Юг'' раскрыли детали ''бавовны'' у оккупантов

Во временно оккупированный Мариуполь на Донетчине третьи сутки подряд прилетает "бавовна". 23 февраля, когда оккупанты отмечают День защитника отечества, в городе прогремели взрывы, раздавались они и ночью. Это красноречиво доказывает, что это направление уже не является недосягаемым для ВСУ.

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Удаленность города от ударов ВСУ является очень относительным понятием. Об этом сказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Она прозрачно намекнула, что украинская армия получила возможность уничтожать оккупантов в Мариуполе.

"На данном этапе мы можем только констатировать, что удаленность – это очень относительное понятие. То, что считается настолько отдаленным, что недосягаемо, не всегда таковым является. Направление Мариуполя уже не является для нас абсолютно недосягаемым", – констатировала Гуменюк.

Напомним, о том, что ВСУ наносят удары по вражеским объектам в Мариуполе "чем-то новеньким", ранее жаловался российский пропагандист Иван Утенков.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В ночь на 23 февраля в Мариуполе раздались взрывы в Кальмиусском районе, вспыхнул пожар на комбинате им. Ильича и кое-где исчез свет. "Бавовна" прилетела также в район аэропорта и на территорию бывшей исправительной колонии. По словам мэра города Петра Андрющенко, ВСУ хирургически точно проходится по базам оккупантов.

Днем 23 февраля в Мариуполе также прогремели взрывы. Очередная "бавовна" привела к отключению мобильной связи и интернета.

Российский пропагандист Иван Утенков пожаловался на мощные взрывы в оккупированном Мариуполе. По его словам, защитники Украины наносят удары по объектам врага "чем-то новеньким".

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