Начали ставить на учет: оккупанты в Мариуполе готовят мобилизацию местных жителей

Российские оккупанты на временно оккупированных территориях Украины продолжают усиливать меры по "мобилизации" украинцев в ряды вражеского войска. В частности, набирает обороты этот процесс во временно оккупированном Мариуполе.

В городе на побережье Азовского моря захватчики принялись уточнять данные местных жителей и ставить их на военный учет, передать информацию о работниках обязали также местные предприятия. Об этом в эфире "КИЕВ24" рассказал депутат Мариупольского городского совета Роман Амелякин.

"Я общаюсь с жителями Мариуполя, которые там еще остались. И имею определенную информацию. Эта информация говорит о том, что действительно начались уточнения учетных данных жителей, постановка их на военный учет. Я видел эти документы от наших партизан. До определенного числа предприятия должны предоставить данные по своим работникам. А дальше, учитывая необходимость оживления на фронте для РФ, они будут как-то мобилизовывать этих людей", – отметил Амелякин.

Напомним, ранее стало известно, что захватчики в Мариуполе готовят детей к войне, милитаристские мероприятия проводят регулярно. Оккупанты учат несовершеннолетних обращаться с оружием, устраивают для украинских детей "уроки мужества", обрабатывая их российской пропагандой, и открывают в городе филиалы "Юнармии", которую в самой РФ давно окрестили "путинюгендом".

Также сообщалось, что оккупанты на 9 мая вывезут подростков с ВОТ в Ростов на пропагандистские экскурсии.