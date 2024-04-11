Оккупанты на 9 мая вывезут подростков из ВОТ в Ростов на пропагандистские экскурсии – ЦНС

Российские оккупанты задумали на 9 мая вывезти на территорию страны-агрессора подростков с временно захваченных территории Украины. Для украинцев в России будут проводить пропагандистские мероприятия по случаю годовщины завершения Второй мировой войны.

Об этом в среду, 10 апреля, сообщили в Центре национального сопротивления. Там напомнили, что Россия продолжает использовать Вторую мировую в качестве важного фундамента своей пропаганды.

По данным ЦНС, детей из Украины планируют отвезти в Ростов.

Спекуляции на трагедии позволяют Москве милитаризировать свое население и оправдывать свою неофашистскую политику, говорится в сообщении учреждения.

Там отметили, что в России ежегодно проводятся пропагандистские мероприятия, где "победа СССР обесценивается, а сам праздник меняет подтексты в нужном Кремле духе".

"Именно на такие мероприятия оккупанты готовят завоз подростков с захваченных территорий. В частности, детей из школ юга Украины планируют вывозить для массовки в Ростов", – сообщили в ЦНС.

Ранее там также рассказали, что захватчики на временно оккупированных территориях ограничивают права украинцев и пытаются выдать проукраинское движение как нечто немногочисленное. В частности, оккупанты лишают граждан, которые отказываются брать паспорт РФ, жилья, права на образование и медицину.

А сирот из интернатов россияне агитируют служить в пользу России. Они устраивают пропагандистские встречи в школах-интернатах. Они призывают детей поступать в профильные образовательные учреждения МВД или даже без специального образования идти служить в оккупационных администрациях "полицаями" сразу после окончания школы.

Как сообщал OBOZ.UA, на ВОТ зафиксированы случаи эксплуатации труда лиц с ограниченными возможностями. Это не только нарушает права человека, но и превышает все допустимые моральные и нравственные нормы, заявили в Центре национального сопротивления.

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