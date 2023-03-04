Начальник Штаба обороны вооруженных сил Канады посетил Украину и встретился с Залужным: о чем говорили

В Украину прибыл начальник Штаба обороны вооруженных сил Канады Уэйн Эйр. Он встретился с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество между Украиной и Канадой в сфере безопасности и обороны.

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Подробности переговоров сообщил Залужный в своем Telegram-канале. По словам главкома ВСУ, в первую очередь речь шла о ситуации на восточном фронте и вооружениях и боеприпасах, в которых нуждается украинская армия для защиты своей страны.

О визите Уэйна Эйра стало известно 4 марта. Он прибыл в Украину, чтобы понять, чем именно Канада может помочь украинской армии, отражающей российскую агрессию.

"Рад приветствовать в Украине начальника Штаба обороны вооруженных сил Канады генерала Уэйна Эйра. Имели откровенный разговор. Подробно проинформировал коллегу о оперативной ситуации на фронте. Особое внимание обратили на Восточное направление. Обсудили вопросы поставки военной помощи: вооружения и боеприпасов", – рассказал о разговоре с канадским коллегой Залужный.

Главнокомандующий ВСУ заверил: Украина и Канада будут и дальше развивать сотрудничество в сфере безопасности и обороны.

"Благодарен генералу Эйру, правительству и всему канадскому народу за последовательную и четкую поддержку нашего государства", – добавил он.

Также Залужный опубликовал фото с Эйром.

Напомним, в годовщину полномасштабного вторжения глава канадского правительства Джастин Трюдо объявил, что Канада передаст Украине еще четыре танка Leopard 2 к четырем обещанным ранее. Также это государство не исключает проведения учений для украинских пилотов.

Также накануне стало известно, что США объявили новый пакет пособий для Украины. В него войдут еще больше боеприпасов для HIMARS, гаубиц и БМП Bradley, а также мостоукладчики, которые помогут украинским воинам преодолевать водные преграды.