'Начнутся серьезные проблемы': Буданов раскрыл планы РФ по срокам завершения войны

При условии продолжения войны страна-агрессор уже летом 2025 ощутит значительное ухудшение экономической ситуации. По крайней мере, так считают в России, и поэтому хотят завершить войну "хотя бы условной победой" до конца 2025 года.

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Об этом во время 20-й ежегодной встречи YES рассказал глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов. Разведчик подчеркнул: проблемы, которые в РФ испытают летом следующего года, "еще далеко не пиковые", но конец 25-го и "начало 26-го для них ключевой".

"Они знают и хотят все это закончить, потому что по их собственным подсчетам, если они не выходят из этой войны условными победителями, они на то будущее, что можно просчитать (это горизонт от 30-ти лет), вообще выпадают из возможности видеть в России сверхдержаву", – сказал он.

Буданов не уточнил, кто именно делает в РФ такие прогнозы и выводы и кто конкретно будет вести "к условной победе до конца 2025 года". Но он отметил, что "все проблемы, которые у них начнутся летом 25-го года", почувствует не только элита – почувствует вся Россия.

"Они прогнозируют, что примерно в период с лета 25-го года негативное влияние на экономику начнет быть очень ощутимым для их страны. С этим связано множество процессов, которые они пытаются сейчас ускорить в своем государстве, чтобы максимально выйти в этот период так, как бы им хотелось. Им хотелось бы завершить своей победой, к сожалению", – уточнил Буданов.

Но в указанный период в России все острее будут встать вопросы нехватки пушечного мяса.

"Они столкнутся с дилеммой: либо объявлять мобилизацию, либо каким-то образом нужно сбавлять интенсивность боевых действий ", - подчеркнул Буданов.

Отдельно глава ГУР добавил, что социально-психологическое состояние россиян уже взорвано. Причем началось это еще в 2023 году, когда первые украинские дроны добрались до города Москвы. А сейчас на моральное состояние россиян операция ВСУ в Курской области оказывает влияние сильнее, чем рассказы их пропагандистов.

"Это изменило их мировоззрение. До этого все российское население жило в парадигме, что, как бы там ни было, но мы очень мощная страна, самая сильная в мире.. Но с первыми взрывами в Москве и на других территориях РФ этот миф был разрушен", - объяснил разведчик.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина все еще ожидает разрешения от союзников наносить удары по военным целям в России. Но Киев уже передал Вашингтону соответствующий перечень объектов.

В Белом доме в это время заявили, что угрозы диктатора Владимира Путина о том, что разрешение Украине наносить удары вглубь РФ будет означать прямое участие стран НАТО в войне, адресованные не американцам или европейцам. Это было сказано только для российской аудитории.

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