Над последним обменом пленными с Россией работал Монастырский, погибший в авиакатастрофе

Работа над состоявшимся накануне, 4 февраля, обменом пленными продолжалась более месяца. В частности, в его организации вместе с представителями Главного управления разведки Министерства обороны Украины принимал участие и министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, погибший в авиакатастрофе в Броварах Киевской области 18 января.

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Тех пленных сотрудников МВД, возвращения которых добивался погибший чиновник, удалось освободить из российского плена. Об этом заявил заместитель начальника ГУР Дмитрий Усов в эфире национального телемарафона.

По словам Усова, более месяца продолжались переговоры с Россией, прежде чем удалось достичь договоренностей по очередному обмену военнопленными. В результате Украина смогла вернуть домой 116 своих защитников.

Успел поучаствовать в подготовке этого обмена и Денис Монастырский, погибший 18 января в результате падения вертолета в городе Бровары Киевской области.

"Важно сказать, что над этим обменом в отношении работников МВД мы работали еще вместе с Денисом Монастырским. И нам удалось вернуть непосредственно тех работников, за которых он ходатайствовал", – отметил Усов.

Он также подчеркнул, что практически все освобожденные из плена воины находятся в неудовлетворительном состоянии. Каждый пятый из них имеет тяжелые ранения и даже ампутации.

"За все эти состоявшиеся обмены состояние наших военных не улучшилось. Из тех, кого мы вернули, 23 имеют тяжелые ранения, и, к сожалению, некоторые из них уже потеряли конечности. Поэтому общее состояние тех, кого мы вернули, не является удовлетворительным", - подчеркнул представитель ГУР.

Впереди у освобожденных из неволи воинов – длительное восстановление.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы возвращенные из плена защитники максимально быстро прошли реабилитацию и вернулись в строй. Конечно, мы имеем контакты с семьями данных работников и военнослужащих, которые смогут увидеть своих родных уже в ближайшее время", - сказал и.о. министра внутренних дел Игорь Клименко.

Напомним, накануне Украина вернула из российского плена 116 украинцев. Из неволи удалось освободить 87 воинов ВСУ, двое из которых – из ССО, восемь бойцов ТрО, семь из Нацгвардии, шесть из Нацполиции, пять из ГПСУ, двое из ВМС и один представитель ГСЧС. Подавляющее большинство освобожденных – 114 воинов – рядовые и сержанты.

Домой вернулись попавшие в плен на донецком направлении, в частности под Бахмутом и в Мариуполе, а также в Киевской, Луганщине, Херсонской, Сумской и Черниговской областях, Запорожье и Харьковской области. Некоторые воины провели в плену почти всю полномасштабную войну.