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Над позициями ВСУ начали замечать загадочное зеленое сияние: подозревают вражескую разведку. Фото

Марина Погорилко
War
2 минуты
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Над позициями ВСУ начали замечать загадочное зеленое сияние: подозревают вражескую разведку. Фото

В сети сообщили о загадочном бесшумном зеленом свете, который замечают над позициями украинских военных. Его источником может являться новый тепловизор БПЛА Zala Z-16 IRQ-V/L с лазерным целеуказателем.

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Об этом говорится в Telegram украинского эксперта по дронам, средствам РЭБ и другой военной радиоэлектронике Сергея "Флеша" Бескрестнова. Он объяснил, что получил несколько писем от военных о том, что "бесшумная хр*нь на фронтах светит зеленым лучом по нашим позициям".

Над позициями ВСУ начали замечать загадочное зеленое сияние: подозревают вражескую разведку. Фото

После того, как эксперт впервые написал об этом на своем канале, получил десятки отзывов от защитников, которые тоже видели подобное явление.

Над позициями ВСУ начали замечать загадочное зеленое сияние: подозревают вражескую разведку. Фото

В итоге, Флеш сообщил, что источник зеленого света – тепловизор БПЛА Zala Z-16 IRQ-V/L с лазерным целеуказателем.

"Далее по месту подсветки, вероятно, будет нанесен удар (FPV, артой, Краснополем или авиацией). Подсветка также используется, чтобы выманить личный состав из укрытий", – предупредил военных Флэш.

Над позициями ВСУ начали замечать загадочное зеленое сияние: подозревают вражескую разведку. Фото

БПЛА Zala Z-16 IRQ-V/L отличается своей гибкостью и возможностью выполнять сложные задачи благодаря ряду уникальных характеристик. В частности:

– гибридная силовая установка, обеспечивающая более 12 часов непрерывного полета;

– электрическая силовая установка в других моделях, позволяющая летать более 6 часов;

– точное позиционирование с поддержкой технологии RTK, что повышает точность навигации.

– Уникальные целевые нагрузки, включая HD видеокамеры с тепловизорами, лазерные целеуказатели с дальностью до 1500 м, а также мультиспектральные камеры для сбора данных в разных диапазонах.

– Устойчивость к радиопомехам и возможность трансляции видео в HD-формате в режиме реального времени на расстоянии более 150 км.

– Гибкость в установке дополнительного оборудования, позволяющего адаптировать БПЛА для выполнения различных миссий, включая разведку, мониторинг и ударные операции.

Над позициями ВСУ начали замечать загадочное зеленое сияние: подозревают вражескую разведку. Фото

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