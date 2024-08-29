Над позициями ВСУ начали замечать загадочное зеленое сияние: подозревают вражескую разведку. Фото

В сети сообщили о загадочном бесшумном зеленом свете, который замечают над позициями украинских военных. Его источником может являться новый тепловизор БПЛА Zala Z-16 IRQ-V/L с лазерным целеуказателем.

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Об этом говорится в Telegram украинского эксперта по дронам, средствам РЭБ и другой военной радиоэлектронике Сергея "Флеша" Бескрестнова. Он объяснил, что получил несколько писем от военных о том, что "бесшумная хр*нь на фронтах светит зеленым лучом по нашим позициям".

После того, как эксперт впервые написал об этом на своем канале, получил десятки отзывов от защитников, которые тоже видели подобное явление.

В итоге, Флеш сообщил, что источник зеленого света – тепловизор БПЛА Zala Z-16 IRQ-V/L с лазерным целеуказателем.

"Далее по месту подсветки, вероятно, будет нанесен удар (FPV, артой, Краснополем или авиацией). Подсветка также используется, чтобы выманить личный состав из укрытий", – предупредил военных Флэш.

БПЛА Zala Z-16 IRQ-V/L отличается своей гибкостью и возможностью выполнять сложные задачи благодаря ряду уникальных характеристик. В частности:

– гибридная силовая установка, обеспечивающая более 12 часов непрерывного полета;

– электрическая силовая установка в других моделях, позволяющая летать более 6 часов;

– точное позиционирование с поддержкой технологии RTK, что повышает точность навигации.

– Уникальные целевые нагрузки, включая HD видеокамеры с тепловизорами, лазерные целеуказатели с дальностью до 1500 м, а также мультиспектральные камеры для сбора данных в разных диапазонах.

– Устойчивость к радиопомехам и возможность трансляции видео в HD-формате в режиме реального времени на расстоянии более 150 км.

– Гибкость в установке дополнительного оборудования, позволяющего адаптировать БПЛА для выполнения различных миссий, включая разведку, мониторинг и ударные операции.

Как сообщал OBOZ.UA:

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