Над развалинами города поднимается дым: в сети показали "апокалиптические" кадры уничтоженного оккупантами Угледара. Видео с высоты

Угледар Донецкой области войска РФ уничтожают здание за зданием. Город, который захватчикам не удается взять уже 13 месяцев, больше напоминает декорации к фильму-постапокалипсису.

Видео дня

В сети появилось видео того, как выглядит населенный пункт сейчас. Масштабы разрушений показал дрон с высоты (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Над развалинами поднимался дым. Каждое здание, которое попало в кадр, как минимум повреждено. Фасады многих многоквартирных домов черные над окнами, потому что из-за российских обстрелов там были пожары.

Одна из многоэтажек, в которой раньше жили люди, подверглась авиационному удару. Несколько этажей подъезда просто обвалились, поэтому посреди дома образовалась "дыра".

Напомним, руководитель объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский недавно предполагал, что российский войска могут повторить попытку штурма Угледара.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный показал работу 35-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского, которые уничтожают оккупантов на подступах к Угледару. По итогам одной из операций бойцам удалось разбить элиту ВС РФ – 155-ю отдельную бригаду морской пехоты.

– А командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал ВСУ Александр Тарнавский показывал, как под Угледаром, благодаря защитникам Украины, "отдыхали" четыре танка морпехов РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!