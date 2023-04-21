Битва длится 13 месяцев: Залужный показал, как ВСУ уничтожают элитные войска РФ под Угледаром

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный показал работу воинов 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского, которые уничтожают российских оккупантов на подступах к Угледару. По итогам одной из операций бойцам удалось разбить элиту российского войска – 155-ю отдельную бригаду морской пехоты.

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Видео эффектной работы защитников Украины главнокомандующий ВСУ опубликовал в Telegram. Битва за Угледар длится уже 13 месяцев (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Есть сильное чувство гордости за то, что именно морская пехота Вооруженных сил Украины показала Тихоокеанскому флоту свою мощь, настойчивость, стойкость, мужество. И, соответственно, более двадцати морпехов врага мы взяли в плен, благодаря эффективному взаимодействию 35-й и 56-й бригад", – рассказал в сюжете один из командиров 35-й бригады морской пехоты Сергей.

Преуспеть защитникам Украины удалось благодаря эффективному взаимодействию артиллерии, пехоты и других подразделений. Отмечается, что в феврале 2023 года ВСУ уничтожили более 130 танков и БМП противника.

Напомним: ранее командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал ВСУ Александр Тарнавский показал, как под Угледаром Донецкой области, благодаря Вооруженным силам Украины, "отдыхают" четыре танка морской пехоты ВС РФ.

"Силы обороны держат позиции под этим городом, а также не дают врагу приблизиться к Авдеевке. Наша артиллерия работает точно, каждый воин в окопах сегодня выполняет задачи на самом высоком уровне", – написал Тарнавский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– британская разведка сообщила, что после утилизации тысяч захватчиков под Угледаром Донецкой области был уволен российский генерал-полковник Рустам Мурадов. Командующего Восточной группой войск в Украине уволили после ряда провалов и критики со стороны россиян и собственных войск;

– в России сторонники войны против Украины критикуют военное командование за то, что оно продолжает терять войска под Угледаром Донецкой области, бросая их в неэффективные лобовые атаки в стиле "человеческой волны". Пропагандисты возмущаются, что таким образом формирование ВС РФ теряют много живой силы, причем некоторые неоднократно.

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