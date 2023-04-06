''Утилизировал'' российскую армию под Угледаром: разведка Британии рассказала, что стоит за увольнением Мурадова

Российская оккупационная армия продолжает нести огромнейшие потери в живой силе и, как следствие, среди военного командования страны-агрессора происходят перестановки. После утилизации тысяч захватчиков под Угледаром Донецкой области был уволен в том числе генерал-полковник Рустам Мурадов.

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Командующего Восточной группой войск в Украине уволили после череды провалов и критики со стороны россиян и собственных войск. Об этом сообщает военная разведка Великобритании в Twitter.

В британской разведке отметили, что российская армия под командованием Мурадова в последние месяцы понесла тяжелые потери. Его плохо продуманные атаки неоднократно терпели поражение и не приводили к успеху по захвату города Угледар Донецкой области.

Провальные операции Восточной группы войск под командованием Мурадова вызвали резкую общественную критику со стороны различных российских пропагандистов. Более того, генерал-полковника критиковали свои же подчиненные.

Стоит отметить, что Мурадов возглавил Восточную группу войск после его провальной попытки атаковать Киев с северо-запада в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В военной разведке Великобритании отметили, что на данный момент Мурадов является самым высокопоставленным российским военным, уволенным в 2023 году, но, вероятно, их будет больше, поскольку Россия по-прежнему не может достичь своих целей на востоке Украины.

Напомним, военные аналитики предполагают, что место Мурадова может занять генерал-лейтенант Сергей Кузьменко. Ранее он служил командующим 6-й общевойсковой армией с 2015 по 2019 год, а в последнее время – начальником отдела Академии Генерального штаба ВС РФ.

Примечательно, что слухи об отставке командующего Восточной группой войск РФ генерал-полковника Рустама Мурадова вызвали сдержанную и циничную реакцию в информпространстве страны-агрессора. Одни пропагандисты утверждали, что военные власти уволили его, другие строили догадки, мол, причиной стало неумелое руководство захватчиками на фронте в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, очередной российский подполковник попался на обворовывании "второй армии мира". Он организовал успешный "бизнес" по продаже носков, трусов и верхней одежды, предназначавшейся для российских военнослужащих, заработав на этом почти 13 млн рублей.

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