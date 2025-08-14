Над Украиной ночью сбили 24 дрона РФ, более 20 целей привели к попаданиям – Воздушные силы

Противовоздушная оборона Украины во время атаки РФ в ночь на 14 августа обезвредила 24 российских дрона. Агрессор применил значительно больше средств нападения, в частности зенитные управляемые ракеты.

Зафиксированы последствия от вражеских ударов в ряде локаций. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Детали атаки

Начиная с 21:00 минувших суток российские военные преступники запустили две зенитные управляемые ракеты С-300/400 из Курской области РФ, а также 45 беспилотников (ударных типа Shahed и имитаторов различных типов) с направлений: Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск, Шаталово.

"Ударными БПЛА атаковано прифронтовые районы Донетчины и Черниговщины, ракетами – Сумщину", – отметили в ВС.

Воздушное нападение отражали авиация, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 четверга, противовоздушной обороной сбито/подавлено 24 вражеских БПЛА на севере и востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание 21 российского дрона на 12 локациях.

Известно, что в Сумской области из-за дроновую атаку РФ повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры: частные дома и нежилые помещения.

Что предшествовало

В ночь на 13 августа Россия запустила по Украине две баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23 и 49 беспилотников. Беспилотниками агрессор атаковал Донецкую, Сумскую и Черниговскую области, а ракетами пытался ударить по Полтавщине.

Защитники неба сбили/подавлили обе баллистические ракеты и 34 БПЛА на севере и востоке страны. В то же время были зафиксированы попадания 17 БПЛА на 15 локациях.

Как сообщал OBOZ.UA, Служба безопасности Украины недавно разоблачила очередного "крота" в рядах Воздушных сил. Им оказался инструктор, майор ВС ВСУ, который передавал врагу информацию об истребителях F-16 и Mirage 2000.

