Над Украиной за ночь обезвредили 89 дронов РФ, из-за атаки агрессора есть попадания в 11 локациях

Силы обороны в ночь на 7 июля обезвредили над Украиной 89 российских дронов – ударных и имитационных. Страна-агрессор применила больше средств нападения, зафиксированы попадания и падения обломков целей в ряде локаций.

Вражеская атака продолжалась с 22:30 минувших суток. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Детали атаки

Отмечается, что агрессор запустил 112 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов с направлений: Курск, Приморско-Ахтарск (РФ), Чауда, Гвардейское (временно оккупированный Крым).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 89 вражеских БПЛА на севере, востоке и в центре страны.

Подтверждено попадание 23 беспилотников на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) – на трех локациях.

Последствия атаки

Ночью враг направил ударные БПЛА на Днепропетровщину. Защитникам неба удалось уничтожить 33 цели. В то же время в результате атаки в Днепре пострадали четыре человека. В городе горели админздание и много авто, из которых 12 – уничтожены, еще 17 – повреждены. Повреждения и разрушения получили жилые дома, территория транспортного предприятия.

Кроме того, зафиксированы повреждения в Павлограде и Кривом Роге, Криворожском районе и Синельниковском районах.

Что предшествовало

Россия осуществила дроновую атаку на Украину и в ночь накануне, 6 августа, однако с применением меньшего количества БПЛА. Защитники неба сбили/подавлили 36 из 45 дронов на севере, юге и востоке страны.

Произошли попадания девяти беспилотников на трех локациях, еще на одной упали обломки сбитых целей, из-за этой вражеской атаки была повреждена газовая инфраструктура в Одесской области.

Как сообщал OBOZ.UA, Нидерланды объявили о передаче Украине пакета военной помощи на сумму €500 миллионов. В него вошло оружие, закупленное у США, в частности ракеты и детали к системам противовоздушной обороны Patriot.

