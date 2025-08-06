Защитники неба обезвредили 36 из 45 БПЛА, в результате атаки РФ есть попадания – Воздушные силы

Силы обороны в ночь на 6 августа отбили воздушную атаку РФ на города Украины, обезвредив ? разного типа беспилотников. В целом же страна-агрессор применила 45 таких средств нападения.

Атака продолжалась с 20:30 минувших суток. О результатах ее отражения и зафиксированных попаданиях сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Детали и последствия вражеского нападения

Так, агрессор атаковал 45 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям: Курск, Приморско-Ахтарск (РФ) и мыс Чауда (временно оккупированный Крым).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Предварительно, по состоянию на 09:00 среды, противовоздушной обороной было сбито/подавлено 36 дронов на севере, юге и востоке страны.

В то же время зафиксированы попадания девяти БПЛА на трех локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.

Известно, что в Одесской области в результате атаки дронов-камикадзе повреждена газовая инфраструктура. Производственное оборудование уничтожено огнем.

В ночь на 6 августа силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине были сбиты/подавлены два вражеских БПЛА типа Shahed.

Что предшествовало

В ночь на 5 августа Россия тоже атаковала Украину с воздуха: применила баллистическую ракету типа "Искандер-М" с и 47 ударных и имитационных беспилотников. Защитники неба обезвредили 29 дронов.

В результате атаки произошли попадания 17 БПЛА на восточном направлении, еще в трех местах на южном и северо-восточном направлениях попала баллистическая ракета и попадали обломки сбитых целей.

В частности, агрессор совершил самый массированный удар с начала войны по Лозовой на Харьковщине, в результате чего погибли и пострадали гражданские.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине представили многоразовый перехватчик ударных дронов "Шахед", который имеет реактивный двигатель и дробовик. Беспилотный авиационный комплекс Mongoose ("Мангуст") является многоразовым и может сбивать несколько вражеских БПЛА за одну миссию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!