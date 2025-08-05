Лозовая на Харьковщине пережила самую массированную атаку с начала войны: есть жертва, среди раненых – дети. Видео
В ночь на 5 августа российские войска совершили самую массированную за все время войны атаку на Лозовую, что на Харьковщине. В городе повреждены многоэтажные и частные дома, а также критическая инфраструктура: в результате атаки поврежден железнодорожный вокзал, часть райцентра осталась без света, исчезла и вода.
Есть погибший и раненые, среди них – двое детей. О вражеском терроре и его последствиях сообщил председатель Лозовской городской территориальной громады Сергей Зеленский.
Последствия ударов по Лозовой
"Лозовая пережила самую массированную атаку с начала войны. Повреждена критическая инфраструктура, многоэтажки, частный сектор. К сожалению, есть раненые – среди них двое детей. Работают спасатели, медики, экстренная помощь. Фиксируем последствия. Восстанавливаем водоснабжение. Без света остается часть города, в частности Авиловка, а также Катериновский старостинский округ", – отметил чиновник около 6 часов утра.
В городском совете Лозовой сообщили, что после атаки временно закрыт железнодорожный вокзал.
Как рассказали в "Укрзалізниці", враг попал по железнодорожной инфраструктуре Лозовой.
"В результате вражеской атаки был поврежден железнодорожный вокзал и другие объекты инфраструктуры. Большинство людей успели пройти в укрытие, однако, к сожалению, не обошлось без жертв. Погиб дежурный механик одного из подразделений, еще четверо железнодорожников получили ранения. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", – говорится в сообщении.
О том, что Лозовая находится под ударами российских войск, Сергей Зеленский сообщил в 03:16 ночи. А в Воздушных силах около 3 часов предупреждали о российских ударных дронах курсом на город.
Из-за атаки внесены изменения в курсирование поездов
Из-за атаки врага были внесены изменения в движение пригородных поездов: их в "Укрзалізниці" объяснили соображениями безопасности.
Так, были отменены поезда:
- №6852 Дубово-Харьков-Пассажирский;
- №6414 Харьков-Пассажирский-Лозовая.
По измененному маршуту временно будут курсировать:
- №6651/6573 Орелька-Полтава-Южная (вместо Лозовая-Полтава-Южная);
- №6512 Лимановка-Харьков-Пассажирский (вместо Лозовая-Харьков-Пассажирский).
- №6503 Борки — Герсевановский (вместо Борки — Лозовая)
- №6516 Герсевановский — Харьков-Пассажирский (вместо Лозовая — Харьков-Пассажирский)
- №6272 Синельниково — Самойловка (вместо Синельниково — Лозовая)
- №6277 Самойловка — Днепр (вместо Лозовая — Днепр)
"В связи с обстрелом уже следует объездным маршрутом поезд №66/65 —166/165 Умань — Черкассы — Харьков, то же самое ожидает другие поезда краматорского направления — объезд под резервным тепловозом будет генерировать задержку в пределах часа. Пассажиров из/до Лозовой к поездам в Панютино будут доставлять автобусы", – отметили в "Укрзалізниці", посоветовав следить за задержками на сайте компании.
Другие атаки
Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 4 августа, российские захватчики ударили по Днепропетровщине. В результате атаки пострадали три человека: 4-месячная девочка – в тяжелом состоянии.
Также сообщалось, что оккупанты атаковали Одесскую область ударными дронами. В облцентре вспыхнули масштабные пожары, уничтожены павильоны на радиорынке, также в результате удара повреждена синагога, возведенная в конце XIX века.
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