Изуродованные павильоны и обломки везде: как выглядит радиорынок в Одессе после российской атаки. Видео

Радиорынок в Одессе подвергся масштабным разрушениям во время вражеских воздушных атак по городу в ночь на понедельник, 4 августа. Там уничтожены десятки торговых павильонов.

На видео "Радио Свобода" видно, что побиты контейнеры и товары во многих рядах; отдельные павильоны полностью уничтожены огнем. Днем 4 августа на территории уже пытались навести порядок владельцы и продавцы. Люди выносили мусор, заметали, закрывали поврежденное фанерой.

По информации ГСЧС, именно территория радиорынка претерпела наибольшие разрушения во время этого обстрела.

Из-за возгорания уничтожены десятки (не менее 50) торговых павильонов, где, в частности, продавали электронику и бытовую технику. По меньшей мере восемь уничтожены полностью.

Детали атаки по Одессе и области в ночь на 4 августа

Военнослужащие государства-агрессора запустили по региону дроны-камикадзе и имитационные БПЛА. Воздушная тревога в области продолжалась с 01:30 до 03:47.

"В результате попаданий вспыхнули масштабные пожары, которые пожарные совместно с добровольцами оперативно ликвидировали", – говорится в сообщении ГСЧС.

В Одессе разрушения зафиксированы на радиорынке, в недействующем общежитии, задело и историческую синагогу Пересыпь. В Одесском районе пострадал частный дом, два склада, две постройки.

Также повреждения получили шесть легковых автомобилей.

Агрессор не оставляет Одессу в покое

Предыдущий разрушительный обстрел Одесщины состоялся 30 июня. Тогда сумму ущерба окружающей среде оценили в 1 813 197 гривен (611 936 – засорение земель; 1 201 261 – загрязнение).

Перед этим масштабный обстрел был ночью 24 июля. Тогда российская ракета попала по территории рынка "Привоз" в облцентре. Пострадали магазины, уничтожены витрины, окна, товар.

В области было зафиксировано повреждение зерновых складов, погрузочной техники, административных помещений, инфраструктуры "Укрзалізниці" (уничтожен подвижной состав, повреждены пути и системы управления).

Больше всего тогда пострадал девятиэтажный дом. Разрушены квартиры с пятого по восьмой этаж, произошло два возгорания. Всего повреждено было более 60 частных и многоквартирных домов, а также детский сад и объекты социальной сферы в центральной части Одессы; пожары произошли в частном секторе и на автозаправочной станции.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 4 августа россияне запустили по украинским городам 162 ударных и имитационных дрона, а также аэробаллистическую ракету Х-47 М2 "Кинжал". Силы обороны Украины обезвредили 161 беспилотник.

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