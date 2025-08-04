Оккупанты атаковали Одесскую область ударными дронами: вспыхнули масштабные пожары, уничтожены павильоны на радиорынке. Фото и видео

В ночь на 4 августа военные российской армии нанесли удары по Одесской области ударными дронами. В результате атаки возникли масштабные пожары, разрушены павильоны на радиорынке.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины. К счастью обошлось без жертв и пострадавших.

Детали атаки

"Ночью враг снова атаковал Одесскую область ударными беспилотниками. В результате попаданий вспыхнули масштабные пожары, которые пожарные, совместно с добровольцами, оперативно ликвидировали", – говорится в сообщении.

Больше всего пострадала территория радиорынка. Огонь уничтожил десятки торговых павильонов с электроникой и бытовой техникой. Кроме того, масштабный пожар был ликвидирован в недействующем общежитии.

В Одесском районе пострадал частный дом. Владелец самостоятельно погасил пожар на своем дворе.

"К счастью, погибших и пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Что предшествовало

В ночь на понедельник, 4 августа, оккупанты атаковали Украину десятками беспилотников типа "Шахед". В ряде областей на юге, востоке в центре и севере страны была объявлена воздушная тревога. По информации мониторинговых каналов, на 01:34 ночи над Украиной фиксировалось около 60 вражеских БПЛА. Кроме того, в воздушное пространство входили новые группы дронов.

Как сообщал OBOZ.UA, 3 августа, россияне обстреляли Степногорскую общину (Запорожская область). Известно о трех погибших и разрушенных домах. Среди жертв – мужчины 50 и 40 лет и женщина 58 лет.

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