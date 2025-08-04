Армия РФ запустила по Украине десятки 'Шахедов': где объявлена тревога. Все подробности

Армия страны-агрессора России в ночь на понедельник, 4 августа, атаковала Украину десятками дронов-камикадзе типа "Шахед" В ряде областей на юге, востоке в центре и севере страны объявлена воздушная тревога.

По данным мониторинговых каналов, по состоянию на 01:34 ночи над Украиной находится около 60 вражеских БПЛА. Кроме того, в воздушное пространство заходят новые группы дронов.

Какие регионы под угрозой

02:12 – Движение дронов фиксируется:

– из Житомирской области курсом на Хмельнитчину;

– с Харьковщины курсом на Полтавщину;

– из Черкасской области курсом на Винницкую область.

02:07 – Российский дрон движется на Полтаву с востока.

02:05 – дроны фиксируются:

– в центральной части Сумщины, курс – хаотичный.

– на севере Черниговщины, курс – юго-восточный.

– в центральной части Харьковщины и в районе областного центра, курс – западный.

– на востоке и северо-западе Полтавщины, курс – западный/юго-западный.

– на северо-востоке и западе Черкасской области, курс – западный.

– на юге Киевщины, курс – западный/юго-западный.

– в центральной части Житомирщины, курс – юго-западный.

– в акватории Черного моря, курс – Одесса.

02:02 – В Одессе прогремели взрывы, сообщил мэр Геннадий Труханов.

02:00 – Группа вражеских дронов летит на Одессу с Черного моря, информировали в Воздушных силах.

01:34 – На северных окраинах Харькова – вражеские БПЛА, также БПЛА летят с востока.

01:34 – Тревога объявлена в Киевской, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской областях.

01:31 – По данным Воздушных сил ВСУ, "Шахеды" фиксируются:

– в центральной части Сумщины и на юге, курс – западный/юго-западный.

– на севере, востоке и на юге Черниговщины, курс – западный/юго-западный.

– на востоке Харьковщины и в районе областного центра, курс – западный.

– на северо-востоке и западе Полтавщины, курс – западный/юго-западный.

– на северо-востоке Черкасской области, курс – западный.

– на севере и востоке Киевщины, курс – западный/юго-западный.

– на востоке Житомирщины, курс – юго-западный.

– в акватории Черного моря, курс – северный.

Дополняется...