Войска РФ атаковали Запорожскую область: есть жертвы

Российская Федерация продолжает терроризировать гражданские украинские города и их жителей. В воскресенье, 3 августа, страна-террорист обстреляла Степногорскую громаду (Запорожская область).

Известно о трех погибших и разрушенных домах. Последствия обстрела обнародовал глава Запорожской ОГА Иван Федоров.

"Враг атаковал общину в течение дня. Разрушены частные дома. В результате ударов погибли три человека – мужчины 50 и 40 лет и женщина 58 лет", – сообщил чиновник.

Кроме того, 3 августа спасатели попали под коварный обстрел в прифронтовом Гуляйполе в Запорожье. Россияне нанесли удар дроном по чрезвычайникам именно тогда, когда те тушили возгорание легкового автомобиля.

В результате обстрела был поврежден пожарно-спасательный автомобиль. К счастью, личный состав не пострадал.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты два дня подряд атакуют Херсон и бьют по важному автомобильному мосту. Впервые захватчики атаковали Херсон вечером 2 июля: враг сбросил две управляемые авиабомбы, в результате чего был поврежден мост, ведущий в район Корабел, частные дома и многоэтажку.

Что предшествовало

22 июля оккупанты нанесли авиаудар по многоэтажке в Краматорске. Тогда погиб десятилетний ребенок, восемь человек пострадали.

В ночь на 31 июля РФ массированно атаковала Киев "Шахедами" и ракетами. В результате обстрела есть попадания, известно о девяти погибших и более 130 пострадавших.

Среди погибших в Киеве – шестилетний мальчик и его мама, среди раненых – 12 детей.

Под ударом РФ оказались жилые кварталы Киева: многоэтажки, школа, детский сад, медучреждение.

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