Россия запустила по Украине 162 дрона и ракету "Кинжал": защитники неба сбили 161 БПЛА

Силы обороны Украины во время российской атаки 4 августа обезвредили 161 из 162 беспилотников различных типов. В то же время страна-агрессор РФ нанесла удар аэробаллистической ракетой.

Вражеское нападение продолжалось с 19:30 минувших суток. Детали ее отражения рассказали в Воздушных силах ВСУ.

Чем Россия атаковала Украину

Так, в ночь на понедельник, 4 августа, россияне запустили по украинским городам 162 ударных (типа Shahed) и имитационных дрона с направлений: Миллерово, Курск, Брянск, Орел (РФ), Гвардейское (временно оккупированный Крым). Кроме этого, военные преступники атаковали аэробаллистической ракетой Х-47 М2 "Кинжал".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 11:30, противовоздушной обороной сбит/подавлен 161 вражеский беспилотник на севере, юге, востоке и в центре страны.

"Зафиксировано попадание одного БПЛА, а также падение сбитых (обломки) на девяти локациях на Одесщине и Киевщине", – уточнили в ВС.

Последствия атаки

В Одесской области в результате российской дроновой атаки возникли масштабные пожары, разрушены павильоны на радиорынке. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

В небе над Черкасщиной этой ночью уничтожили 18 российских беспилотников. В пределах Днепропетровской области защитники сбили два дрона.

Россия охотится на гражданских вдоль передовой

Президент Владимир Зеленский 4 августа опубликовал кадры ужасных военных преступлений, совершенных оккупантами вдоль линии фронта. Он отметил, что российские войска FPV-дронами умышленно убивают людей, в том числе детей, а также атакуют спасателей и медиков, которые приезжают на помощь после атак.

"Все это типично для каждого города или общины, до которых достают российские дроны. Российская армия просто убивает все живое", – отметил президент.

Он добавил, что мир имеет достаточно силы, чтобы остановить это и защитить людей. Поэтому Украина рассчитывает на сильные решения США, Европы и мира относительно вторичных санкций на торговлю российскими энергоносителями, на банковский сектор Москвы.

"Украина ожидает реализации каждой договоренности по усилению защиты, согласованной с партнерами. Каждый день промедлений приводит к потере наших людей", – подчеркнул Зеленский.

Что предшествовало

В ночь на 3 августа Силы обороны сбили и подавили средствами РЭБ 60 из 76 российских дронов на севере, юге, востоке и в центре страны. Также защитники уничтожили одну баллистическую ракету "Искандер-М".

В то же время произошли попадания шести ракет (одной Х-22 и пяти С-300/С-400), а также 16 беспилотников в восьми локациях. Еще в двух местах упали обломки сбитых целей. В результате атаки пострадали Николаев, Харьковская и Днепропетровская области.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным ISW, Россия готовится расширить использование оккупированных территорий Украины для дроновых атак. В частности, возле разрушенного терминала Донецкого аэропорта спутниковые снимки зафиксировали, как захватчики строят закрытые складские помещения, готовят пункты ручного управления дронами и взлетно-посадочную полосу возле разрушенного терминала Донецкого аэропорта.

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