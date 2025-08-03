Над Украиной обезвредили баллистическую ракету и 60 дронов РФ, есть попадания и последствия от падения обломков

Силы обороны Украины в ночь на 3 августа сбили и подавили средствами РЭБ 60 дронов, запущенных военными преступниками из РФ. В то же время враг в День Воздушных сил ВСУ применил для атаки и ракетное вооружение – была уничтожена одна баллистическая ракета.

Из-за очередного российского нападения, которое продолжалось с 19:00 минувших суток, зафиксированы попадания и последствия от падения уничтоженных целей. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Россия атаковала 83 средствами нападения

По данным военных, в ночь на воскресенье страна-агрессор РФ запустила по Украине:

– 76 беспилотников (удаоных типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов) с направлений российских городов Шаталово, Курск и Миллерово;

– одну баллистическую ракету "Искандер-М" из Брянской области РФ;

– пять зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из Курской области РФ;

– одну крылатую ракету Х-22 из воздушного пространства над акваторией Черного моря.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Предварительно, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной была сбита/подавлена 61 воздушная цель, среди которых: 60 дронов на севере, юге, востоке и в центре страны, а также баллистическая ракета.

"Зафиксировано попадание шести ракет и 16 БПЛА в восьми локациях, падение сбитых (обломки) в двух локациях", – добавили в ВС ВСУ.

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