Россия хочет расширить использование оккупированной территории для ударов "Шахедами" по Украине – ISW

Страна-агрессор Россия готовится расширить использование временно оккупированных территорий Украины, в частности район Донецкого аэропорта, для дроновых атак. Размещение стартовых площадок для "Шахедов" ближе к линии фронта сократит время реакции на них украинской противовоздушной обороны.

На это указал Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики предполагают, что в дальнейшем захват россиянами территорий будет представлять все большую угрозу и для Украины, и для государств-членов НАТО.

Оккупанты обустроили пункт запуска дронов на ДАП

Спутниковые снимки аэропорта на севере оккупированного Донецка от июля 2025 года показали, что захватчики частично очистили взлетно-посадочную полосу ДАП от укреплений и начали строительные работы на парковках, возможно, в рамках подготовки к установке топливных баков.

Украинская разведгруппа CyberBoroshno сообщала, что спутниковые снимки свидетельствуют о том, что российские оккупационные власти строят закрытые складские помещения возле разрушенного терминала аэропорта. А также подготавливают пункты ручного управления беспилотниками, зоны выгрузки боеголовок, пункты наблюдения за воздушным пространством и взлетно-посадочную полосу.

По ее оценкам, российские оккупанты развивают инфраструктуру в аэропорту для запуска ударных беспилотников типа "Шахед", дронов-имитаторов типа "Гербера" и, возможно, реактивных беспилотников "Герань-3" (российский аналог иранского Shahed-238).

В ISW оценивают, что размещение стартовых площадок для беспилотников большой дальности ближе к линии фронта сократит время реакции украинской ПВО.

"Российские войска запускают ударные БПЛА большой дальности с оккупированной территории Украины, и дальнейшее ее использование для таких ударов будет представлять все большую угрозу для Украины и государств-членов НАТО, если Россия продолжит оккупировать украинскую территорию", – считают аналитики.

Что предшествовало

В ночь на 30 июля российские оккупационные войска впервые применили группу реактивных дронов для налета на тыловые города Украины. Это было восемь БПЛА. Предварительного, речь может идти об аналоге модели иранского дрона Shahed-238, который способен развивать скорость более 500 км/ч. Такие беспилотники звучат несколько иначе, по сравнению с "Шахедами".

По оценкам украинского военного эксперта Александра Коваленко, пока рано говорить о том, что это средство поражения может стать массовым, но начинать разбираться с целями и угрозами лучше уже сейчас.

Американский Институт изучения войны (ISW) тоже оценивает, что пока Россия не может массово производить реактивные дроны-камикадзе, известные как "Герань-3" – ввиду зависимости от Ирана и Китая в поставках турбореактивных двигателей. Но оккупанты, скорее всего, все больше будут полагаться на модифицированные дальнобойные беспилотники для атак по приоритетным целям в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 августа дроны СБУ поразили аэродром хранения и запуска "Шахедов" в Приморско-Ахтарске Краснодарского края РФ. После прилетов в этом районе вспыхнул пожар.

